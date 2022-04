Marcel Hernández se convirtió en el máximo goleador extranjero del fútbol tico

Con un triplete y el balón como trofeo, Marcel Hernández cerró una noche mágica ante Municipal Grecia en la que se convirtió en el extranjero con más goles de la Primera División.

Hernández marcó tres tantos en el triunfo 4-0 de su club, el Cartaginés, que venía de caer ante Alajuelense y necesitaba recuperarse en la tabla.

Para el cubano de 33 años fue una noche redonda. Llegó a 10 goles en el Clausura 2022 como máximo goleador del certamen, de paso sumó 90 goles en la Primera División, desplazando a Josef Miso como el máximo goleador extranjero y además, alcanzó las 70 anotaciones vestido de blanquiazul.

¡Y fueron tres!

Mejor goleador extranjero de la historia del fútbol tico con 90 goles.

Mejor goleador extranjero del @Cartagines con 70

Le ha marcado goles a todos los rivales contra los que ha jugado.

“Es una noche histórica, toca disfrutarla con mesura porque el sábado tenemos otra final”

“Los partidos todos los trato de disfrutar igual, todos tienen algo diferente. Para mí todos los partidos son iguales, pero para mí tiene un sabor especial. Tengo que darle valor porque soy cubano, porque recuerdo las cosas que se decían de mí por ser cubano. Agradezco cada segundo acá, por todo lo que he vivido, por todo lo que he pasado”, afirmó el atacante en declaraciones a Teletica Radio.

Por si fuera poco, Marcel le ha marcado a todos los rivales con los que ha jugado en la Primera División.

“Hay muchos goles que recuerdo con cariño, todos los he disfrutado muchísimo. Goles son amores, como se dice, no es fácil anotar 90 en tres años y algo. Gracias a Dios las cosas se fueron dando. Darle gracias a todos los jugadores con los que he compartido, porque he aprendido muchísimo. Quiero dedicarle esto a mi familia”

“Es premio al trabajo, sacrificio, no solo Marcel. Detrás de esto hay personas implicadas. Esto es de todos, al final, Marcel no juega solo”, añadió.

Finalmente, el delantero explicó que de momento está enfocado 100% en la parte final del campeonato y aún no piensa en su futuro, pese a que muchos lo ubican fuera del país.

“Mi enfoque total está en lo que defiendo hoy, en el club en el que estoy. Mi mente tiene que estar enfocada en eso, lo que pasará después, siempre está esa duda. Hoy en día hay opciones claras sobre la mesa, después veremos qué pasa. Mi compromiso es con este club que se merece mi 100%, mi 150%”

“Mi futuro cercano e inmediato es el Cartaginés. Eso es lo que todos se merecen por todo lo que me han dado. Tampoco descarto el quedarme en Costa Rica, es una posibilidad”, concluyó.