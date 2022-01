Marcel Hernández se acerca a su juicio entre goles y polémica

El futbolista Marcel Hernández deberá presentarse este jueves, a las 8 a. m., en el Tribunal Penal de Cartago para enfrentar un juicio por cuatro delitos de aparente violación contra una menor de edad.

Mientras se acerca esta fecha, el jugador llega de vivir un fin de semana entre goles y polémica.

Con el tanto que le anotó a Saprissa, en el triunfo 2-4, Marcel igualó a Randall Brenes con 11 tantos y quedó a uno de Leonel Hernández (12) como los máximos goleadores del Cartaginés al cuadro morado.

Al ser consultado por la semana que se le avecina, el jugador respondió: "Es una semana crucial para mí en lo personal y estoy seguro que todo saldrá bien, con Dios por delante".

Además, Raymundo Pérez, abogado del jugador, explicó que en estos días finiquitan los detalles de su defensa.

"Iniciará este jueves y podría extenderse hasta este viernes. Nosotros no hablamos nada de deporte, no es que no sea aficionado al fútbol, pero no lo hablo con él. Hoy mismo nos reunimos a trabajar sobre este tema", comentó Pérez este lunes a este medio.

El defensor de Hernández afirma que este juicio no será el final de la historia, pues aún se puede presentar una apelación y también llevar el caso a Casación.​

"Esto todavía le falta tiempo, si llegamos a ganar, que creo que es lo que va a ocurrir, a Marcel se le quitarían las medidas cautelares. No puede segur con eso luego de que sea juzgado", agregó Pérez. ​

Defiende sus números.



Marcel se convirtió este 2022 en el máximo goleador foráneo de los brumosos con 61 anotaciones, dos más que Claudio Ciccia.

"En tres años y algo... le doy mérito a eso porque sino me lo doy yo nadie me lo va a dar. 81 goles en tres años y medio. Es gracias al trabajo, no importa lo que digan, hay muchas cosas detrás. Cuando no es una cosa es otra, a veces hablan sin saber", comentó el cubano.



El isleño aseguró que de él "se esperan cosas impresionantes" y que "si yo no anoto se cae el mundo, pero eso es regocijo para mí".



"Yo tengo mucha felicidad conmigo mismo, nadie hubiera confiado en un cubano, las cosas que se decían antes de mi llegada eran atroces y hoy si Marcel no marca se cae el mundo", enfatizó.



El atacante también reveló que el volante argentino Mariano Torres lo insultó durante el compromiso del pasado sábado en la Cueva.

“Estaba un poco enojadito con lo que estaba sucediendo con el arbitraje cuando Mariano (Torres) está insultándome. A veces tienen que tener la personalidad de decir amarilla para los dos. Me estaba diciendo cubano de mierda, muerto de hambre”, denunció Marcel en los micrófonos de Teletica Radio.