Marcel Hernández rompe el silencio y habla sobre rumores de su salida

Cada inicio del campeonato suele ser uno de los protagonistas del fútbol nacional y muchos lo catalogan como el futbolista más codiciado del momento.

El actual goleador del fútbol nacional, Marcel Hernández habló por primera vez sobre su futuro en el programa radial Pasión Deportiva que transmite Teletica Radio de lunes a viernes a las 8 p. m.

Hernández dejó algunas pistas sobre su futuro, pues asegura que sí hay ofertas para dejar las filas del Cartaginés, pero que de momento él se debe al 100% al club brumoso.

El delantero cubano además explicó su ausencia de los 90 Minutos por la Vida y que le sorprendió que le dieran “tanta pelota”.

Además, confirmó que tiene mucha cercanía con Agustín Lleida, gerente deportivo de Alajuelense, aunque asegura que algunos meses atrás estuvo muy cerca de llegar al Deportivo Saprissa.

A continuación, un extracto con lo más destacado que mencionó el cubano durante la presentación de su marca oficial con el programa radial Pasión Deportiva.

Sobre su ausencia de los 90 Minutos por la Vida.

“Fue algo que realmente no se debía de dar tanta pelota, porque tenía una molestia física, pero no lesión. El día anterior había entrenado con los lesionados porque estaba como resentido y con molestias, pero me metieron a lista en caso de poder jugar, pero al final no estuve a tiempo para el compromiso. Que dicha que solo quedó en molestias y no pasó a más”.

Sobre las molestias de Medford al preguntárselo solo por él.

“Primero nos debemos a un equipo y no es por que lo mencione él (Medford) si no que somos parte de un equipo que compite y no es solo los 11 jugadores que van titulares, si no es todo el plantel que tiene objetivos y que hemos dado la lucha en los últimos torneos”.

Su relación con el presidente del Cartaginés, Luis Fernando Vargas.

“Tengo una buena amistad con el presidente. Hemos sido muy transparentes y elocuentes y eso nos ha ayudado a ir de la mano en los últimos torneos.

Su manejo de camerino como capitán del Cartaginés.

“Yo me considero una persona que le gusta hacer las cosas bien y trabaja para hacer las cosas diferentes y cuando entro a la cancha lo doy todo”.

“Yo me preocupo y me ocupo de lo que necesitan los demás y primero como ser humano antes que como futbolistas”.

Su relación con Agustín Lleida.

“Yo tengo muy buena relación con Lleida y hablamos mucho de temas futbolísticos y personales. Conversamos mucho y él me ha expresado algunas cosas y yo también, pero es parte del trabajo de él y el mío.

“Estoy al tanto de la situación de Moya también, pero en este momento estoy en Cartaginés y me debo a ellos”.

¿Tuvo chances reales de llegar al Saprissa?

“Hay muchas cosas que las maneja mi agente y las negociaciones son unas de ellas. A lo que tengo entendido hubo un momento en que estuve muy cerca de llegar a Saprissa. Hubo acercamiento y después no sé qué pasó.

“Por ahí anduvo San Carlos y la Liga, que en su momento ha sondeado el terreno y obviamente saben la postura de nuestro presidente (del Cartaginés) que es de todo o nada”.

¿Es Marcel Hernández un futbolista caro para el medio tico?

“Yo diría que por lo que se maneja acá podría ser, pero por las cifras fuera del país, no tanto la verdad.

¿Ha cambiado el trato en el equipo brumoso ante los rumores de su salida?

“Ni el presidente, ni los jugadores me han tratado diferente por los constantes rumores y eso me tiene tranquilo pues yo doy lo mejor por el equipo.

Objetivos personales para esta temporada.

“Individualmente no los he visualizado, pero sí ser campeón en lo colectivo.

Sobre las ofertas en el exterior en caso de poder marcharse.

“Una vez que pueda hacerlo valoraría el ambiente y el lugar al que voy, el clima, la vida social, pues no todo es fútbol. La parte económica es importante y seguir creciendo es muy importante.

“Realmente se han presentado bastante ofertas. Japón, China, Israel, Suecia… Todos de clubes de primera división, pues siempre he tratado de buscar opciones de primera y que sean un salto mucho mejor y en una liga más competitiva.

¿Qué haría apenas pueda salir del país en el caso de salir adelante con su proceso legal?

“Lo primero es ir a ver a mí mamá y mi papá (están en Cuba), esté o no en el torneo, eso sin discusión”.

Sobre la distinción de FIFA como uno de los mejores goleadores del 2020 detrás de Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

“Es el mayor logró de mi carrera y que para un cubano lo destaque FIFA como los goleadores es lo más importante. Si me pusieran a escoger me gustaría jugar más con Cristiano porque lo admiro mucho, aunque los dos son grandes goleadores (ríe).

¿Cuántos años más se ve Marcel Hernández en el fútbol?

“Pensaría que unos cinco o seis años. Quiero retirarme bien y no esperar que la gente me retire”.