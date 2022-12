Marcel Hernández no tiene prisa en definir su futuro con el Cartaginés

“La parte mental ha sido así un poquito difícil, no te voy a mentir. Pase de nunca haberme lesionado prácticamente en mi carrera, a lesionarme dos veces seguidas y sinceramente he tenido que trabajar muchísimo para tener la fuerza de voluntad y la capacidad de entender de que son cosas que pasan en los deportistas, no soy el único y bueno adaptarme a la situación y empezar a preparar el cuerpo y la mente para lo que viene, pues, siempre me ha gustado estar en cancha”, mencionó.