Marcel Hernández le responde a sus críticos: "Son 79 goles, si hay alguien que los tenga me callo la boca”

El atacante Marcel Hernández se volvió a poner la camiseta del Cartaginés este viernes en el estadio Fello Meza.

Durante la conferencia de prensa en la que fue presentado, el atacante hizo alarde de sus números con Alajuelense y le respondió a quienes dicen que no rindió con los manudos.

"No creo que me quedó grande la camiseta. Mi paso fue bueno, pero pudo ser mejor. No puedo decir que 20 goles se hacen ayer, no pude jugar torneos internacionales y aún así los hice", comentó el cubano.

El futbolista reconoció que desde que llegó a Costa Rica se ha esforzado por romper récords en las redes.

​Además, explicó que cuando hay un fracaso deportivo, todos son los culpables.

"Yo soy el primero en incluirme en un fracaso colectivo. Trabajo mucho para esos números. Un delantero que no hace goles, nadie lo quiere. Son 79 goles, si hay alguien que los tenga me callo la boca”, enfatizó.

Hernández externó que se marchó de la Liga por decisiones del cuerpo técnico y de la gerencia deportiva. Además, desmintió temas de indisciplina.

Además, al isleño le sorprendió cuando Agustín Lleida, gerente deportivo rojinegro, conversó con él sobre la posibilidad de salir de la planilla.

​"Cuando me lo comentó quedé impactado". Lo dice un Marcel con algo de sorpresa aún que no esté en el Morera Soto.

Otro aspecto en que hizo énfasis el goleador es que el finiquito con los erizos no era opción, pues podía firmar con el Deportivo Saprissa.

"El finiquito no es una opción porque sabemos que podía ir a Saprissa. La opción de Saprissa no está hoy, está desde el primer momento en que llegué al país", concluyó.