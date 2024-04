Marcel Hernández habló sin tapujos sobre su momento con Cartaginés y su relación con los Vargas

Por José Fernando Araya | 6 de abril de 2024, 20:07 PM

Marcel Hernández no se guardó nada y habló sin tapujos tras una semana muy convulsa con el Cartaginés.

La semana anterior, el presidente brumoso Leonardo Vargas aseguró que la relación con el cubano “estaba rota” y muchos cuestionaron incluso su nivel como reflejo del mal momento que vive el Cartaginés con 10 partidos sin ganar.

De todo esto habló Marcel a los micrófonos de Teletica Radio.

A continuación, un extracto de las declaraciones más importantes.

​

Mal momento del Cartaginés.

La afición, mis compañeros con los que vivo a diario y son mi familia, no merecen lo que sucede alrededor mío. Yo sé que soy un buen líder, mis compañeros no merecen esto.

Sobre su semana en el ojo del huracán.

Fue atípica, difícil. Por ejemplo, escuchar decir que la prensa agranda a Marcel, no sé cómo van a decir eso. Marcel se ganó lo que tiene hoy, me lo gané en cinco años y medio, si digo esto es falta de humildad, pero es una realidad.

Sobre críticas a su nivel y chiflidos de la afición.

Hay mucha gente de la afición que realmente me quiere y sabe quién soy y sin contar de los excelentes compañeros que tengo.

Después de tener esa serie de personas que me acuerpan y te dicen esta serie de palabras, uno está más tranquilo.

No tengo ningún problema en entender que el mal momento del equipo pase por mí, no pasa nada, tendré que hacer mucho más, entrenar más para sacar a mis compañeros de mi equipo

Su relación con sus compañeros.

Ya ellos se lo dijeron. Es más, pregúnteles a los jugadores de la Liga que estuvieron conmigo… Eso me deja dormir a mí bien, más allá tengo que tener la tranquilidad y la mesura, estamos viviendo un momento difícil y seguramente por las críticas el reflector de todo eso soy yo.

​Mensaje a la afición.

La disculpa mía es con la afición, pues ellos esperan muchísimo y yo no puedo distraerme, a ellos tengo que darles mucho, yo no puedo tener margen.

Sobre su nivel.

No estoy al nivel que debería estar, el técnico pasado nos pedía correr mucho y anotar menos, y no pasa nada, es una transición difícil, físicamente estoy bien, pero la parte futbolística cuesta más.

Sobre las molestias tras salir de cambio ante Saprissa.

¿Vio falta de respeto en mis declaraciones? Y me encantaría que pongan esas declaraciones completas. Salí bien y cuando declaré dije que podía dar más y es que a mí no me gusta esconder las cosas, pero de ahí a faltar el respeto es un camino muy grande.

Nunca falté el respeto, solo dije que tenía para dar más y seguir jugando en el partido. Ningún referente quiere salir en un partido así.

¿Se iría del Cartaginés?

Yo amo mi trabajo y cobre bien o mal, lo amo. Yo llegué a cobrar mal, me sacrifiqué mis ahorros para venir a hacer una prueba siete días a Cartaginés y a partir de ahí hemos sonreído y sufrido, me han coreado mi nombre cientos de veces y me he matado por este equipo.

La afición me quiere aquí y si el día de mañana me toca dar un paso al costado, me tocará hacerlo.

Sobre su relación con Leonardo Vargas, presidente del club.

Es difícil, tengo buena relación con el hijo, muy, muy buena relación. Sería bonito que le pregunten.