Marcel Hernández: “Este tipo de partidos se jugan con personalidad y presión"

Por Daniel Jiménez | 3 de julio de 2022, 19:11 PM

El delantero de Cartaginés Marcel Hernández afirmó que su equipo encontró la personalidad necesaria para poder sacar la ventaja en el juego de ida de la gran final ante Alajuelense.

“Este tipo de partidos se juegan con personalidad y presión. Logramos sacar una ventaja importante. Hay que jugar con todo, es una gran final. No guardarnos nada. Tenemos que ser muy inteligentes en todos los aspectos, es solo el 50%, pero lo que falta es lo más rudo", comentó Marcel.

El atacante brumoso pidió mesura al vestuario y señaló que a partir de este momento se comienzan a concentrar para el compromiso de vuelta, que será este miércoles a las 8 p. m. en el Morera Soto.

“Dimensionamos lo que es el partido, no vamos a dimensionar otra coa que no sea el partido. Va a ser de todo, va a jugar todo. El ambiente no nos puede inundar ni volver locos", añadió.

Y agregó: “Somos un gran grupo, depende de todos, no depende de uno. Somos una familia. El ambiente no nos puede volver locos. El que no se motive con esto, no tiene sangre. El hoy estar acá es parte de lo que hemos trabajado todo el semestre".



Marcel hoy no tuvo su partido más vistoso, pero siempre se mostró colaborativo. Incluso, en algunas ocasiones bajó hasta el medio campo.

Más noticias de la final:

Lea también Liga Deportiva Alajuelense ¡Vive, vive! Cartaginés le pone una mano al título Un gol en tiempo de reposición desató una verdadera locura en el Fello Meza. El campeón quedará definido este miércoles a las 8 p. m. en el Morera Soto.

Lea también Liga Deportiva Alajuelense La fiesta de la final entre Cartaginés y Alajuelense en 10 fotografías Buen ambiente en las graderías y en la llegada de los equipos le dio color al juego en el Fello Meza.