Marcel Hernández asegura que Alajuelense pide su regreso al equipo

Por Adrián Fallas | 11 de julio de 2022, 18:03 PM

El atacante Marcel Hernández, quien viene de ser campeón con Cartaginés, aseguró en Contragolpe de TD+, que debe regresar al Alajuelense, equipo dueño de su ficha.



“Hace poco la Junta Directiva de la Liga se comunicó con el club, con mi agente, que tengo que regresar”, dijo el jugador.

“Es doloroso porque he escuchado, y me ha llegado a mis oídos, que en la Liga me quieren mantener estos seis meses sin jugar”, añadió.

Información en desarrollo.