Listos los horarios de la final entre la Liga y Saprissa

Los morados buscarán extender todo a una gran final, mientras los manudos quieren finiquitar la 31 en dos partidos.

Foto: Prensa Alajuelense
Por Daniel Jiménez 14 de diciembre de 2025, 18:06 PM

La final del Torneo de Apertura será entre Alajuelense y Saprissa. 

Los horarios ya están definidos:

La ida será este miércoles a las 8 p. m. en La Cueva.

La vuelta será este sábado a las 7 p. m. en el Morera Soto.

Los morados buscarán extender todo a una gran final también ante los rojinegros, mientras los manudos quieren finiquitar la 31 en dos partidos.

La Liga venció 4-1 a Liberia en las semifinales, mientras la S derrotó 4-2 a Cartaginés.

