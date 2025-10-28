Leonardo Vargas sobre posible venta del Cartaginés: “No existe nada”

Los rumores sobre una posible venta del Cartaginés tomaron fuerza en los últimos días. Sin embargo, el presidente del club, Leonardo Vargas, fue enfático al desmentir cualquier negociación en curso durante una entrevista con Teletica Deportes Radio.

“No existe nada, créame que si existiera algo yo se lo diría. Es una mentira; el que lo esté dando a conocer está totalmente mintiendo. No tiene ningún asidero una situación de estas que estaban diciendo”, afirmó el dirigente brumoso.

Vargas reiteró que el club no ha recibido ofertas ni acercamientos de inversionistas en el último año y medio.

“Cartaginés ahorita no ha recibido ni inversionista ni representante de nada, ni alguna oferta en el último año y medio”, añadió.

Los blanquiazules se encuentran en Honduras, donde esta noche enfrentan al Motagua, en busca de un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.





El presidente también destacó su compromiso con la institución y aseguró conocer el valor del equipo.

“Yo sé lo que es Cartaginés, lo que vale Cartaginés y lo voy a defender porque nos ha costado mucho”, señaló Vargas.

Vargas y su familia han liderado el proyecto durante varios años, trabajando para mantener la estabilidad económica y deportiva del club.

“Nos ha costado mucho tenerlo donde está, recuperar las cosas o lo que hoy volvió a tener el Cartaginés, o que tiene otra vez en sus manos y ya no está fuera del manejo de nosotros. Es una cosa que ya lo tenemos bajo control, y el club en balance con sus ingresos. Hemos sido responsables durante años en el comportamiento de los presupuestos y los flujos de caja del Cartaginés. Todo eso tiene un valor”, concluyó.