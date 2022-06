Leonardo Vargas: "No creo en la mala intención de los árbitros, pero a veces uno comienza a dudar”

Por Adrián García | 26 de junio de 2022, 16:53 PM

Luego de empatar sin goles contra Alajuelense, Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, salió a dar declaraciones a los medios de comunicación y expresó su molestia con el arbitraje de Adrián Chinchilla, este domingo en el estadio Fello Meza.

Los brumosos reclaman una acción de penal que no se pitó en favor del Cartaginés, tras una acción en la que Ian Lawrence impidió el avance de Luis Ronaldo Araya en el área. La acción que se dio muy temprano en el juego, pudo cambiar el destino del partido, según los brumosos.

“Hay una situación que se dio en el partido que es muy importante y más en un juego cerrado. Cartago no merecía ganar, pero esa jugada hubiera cambiado muchas cosas y la dirección del partido hubiera sido diferente”, indicó Vargas a la prensa.

El jerarca brumoso recordó la serie que perdieron el torneo anterior contra Alajuelense, en la que, según él recuerda, también el cuadro brumoso fue afectado.

Lea también Club Sport Cartaginés Geiner Segura: "Estoy muy molesto porque nos condicionaron" El técnico del Cartaginés salió furioso con el arbitraje, pues a su criterio no les pitaron un penal ni una expulsión a la Liga.

“Siete decisiones arbitrales polémicas, las siete favorecieron a Alajuela, ya es hora de que fallen algo a favor de Cartago cuando las jugadas son polémicas”, expresó.

“Qué puede hacer uno desde la dirigencia, no pensaba ni hablar, pero hay una jugada que es vital. Si usted se queja con vehemencia, no sé si eso favorece o le afecta en el próximo arbitraje. No creo en la mala intención de los árbitros, sinceramente, pero a veces uno comienza a dudar de todo eso”, añadió.

En el plano deportivo, Vargas confía en que su equipo pueda sacar la tarea en el estadio Alejandro Morera Soto y extender la serie a cuatro juegos para disputar el título del Clausura 2022.

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Cartaginés y Alajuelense tuvieron un tosco primer juego de final de fase Brumosos y rojinegros empataron 0-0 en la ida y ahora la Liga podría ser campeón nacional el próximo jueves si gana en el Morera Soto.

“Cartago tiene equipo para ir a Alajuela pararse y sacar el marcador, vamos a intentarlo. Hemos tenido algunas bajas que pueden afectarnos un poco, pero creo en el trabajo y lo que estamos haciendo”, concluyó.

El juego de vuelta será el jueves a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.