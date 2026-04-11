Leonardo Vargas estalla contra el arbitraje: "En Costa Rica es un relajo"

Furioso, pero sobre todo frustrado. Así se mostró el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, tras la derrota 1-2 ante Herediano en el Fello Meza.

Vargas reclamó porque, según él, no se pitó un claro penal ni un legítimo gol sobre la hora, ambas jugadas revisadas en el VAR y que generaron polémica en contra del árbitro Adrián Chinchilla.

“No me explico cómo ven ese foul, fue una jugada violenta y el gol, ni qué hablar. Nosotros tenemos fotografías en las que la bola no salió, estoy seguro”, comenzó diciendo en referencia a una jugada artera de aparente penal que no fue sancionada y el gol de Douglas López que en apariencia salió de la cancha.

El jerarca blanquiazul prosiguió e indicó que “esto del VAR es un relajo, el arbitraje es un relajo; en Costa Rica no ha funcionado porque sencillamente no están calificados para estar ahí”, expresó a Teletica Radio.

Además, dejó entrever que a este paso podrían sacar al Cartaginés de zona de clasificación por el arbitraje.

“Hace rato vienen cobrando eso. No sé si nos permitirán clasificar con arbitrajes así, pero esto no es de ahora. No entiendo cómo no va a pitar ese penal, es un relajo y la última jugada ni sé qué decir. Estoy buscando la forma de perjudicar al Cartaginés; es una frustración lo que siente; se pasean en el trabajo de toda una semana. Ese señor (Adrián) Chinchilla no es la primera vez que viene; si pido que no vengan a pitar más, habría que traerlos a otro país, porque es general, nos quedamos sin árbitros.

Esto es inapelable y luchamos por el primer lugar, hasta el final. Yo he pedido reuniones con Enrique Osses (presidente de la Comisión de Arbitraje) y no viene. Yo he pedido que él llegue y justifique, santa palabra, porque él lo dice esto es muy frustrante para nosotros”, concluyó.



