Leonardo Vargas al arbitraje: “No digo que nos beneficien, pero que sean parejos”

Una voz más dio su opinión sobre el arbitraje, y otra vez no es positiva. Se trata de Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés.

“Uno se molesta con el arbitraje; la molestia de Cartaginés parte de que no vemos que sea parejo. No digo que nos beneficien, pero que sean parejos”, señaló Vargas.

El dirigente brumoso fue claro en que aceptar errores después de que suceden, como les pasó a ellos recientemente, no arregla nada.

“¿Qué hacemos con que acepten el error, si en el momento cuatro o cinco árbitros lo hicieron mal? Eso es lo que tenemos que corregir”, añadió.

Vargas no fue puntual al responder sobre su opinión de Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.

“Uno quisiera que las cosas mejoren rápidamente, pero estamos al tanto de que no es fácil”, indicó.

Eso sí, fue claro en que confía en el arbitraje, pero recalcó que le gustaría más paridad.



