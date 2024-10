Leo Vargas asegura no estar “complacido” con acuerdo de Unafut y la liga española

Leo Vargas, presidente de Cartaginés habló largo y tendido sobre varios aspectos del presente del fútbol nacional.

A continuación, los temas tratados por el blanquiazul.

Acuerdo Unafut-liga española

Tampoco es que estoy enteramente complacido con esta con este cambio, lo apoyo, porque la mayoría de los presidentes lo estamos apoyando y es una apuesta algo diferente

Realidad del fútbol nacional

Algunos medios que critican en demasiada liga nacional, entonces yo a veces pienso, qué se ponen a ver cuando ven un partido, no voy a nombrar equipos para no herir a nadie. Tienen que ver que el fútbol nacional y las limitaciones que tenemos, el rezago de infraestructura que tenemos de tantos años. Hay muchas cosas que hay que mejorar, pero ese el resultado que tenemos hoy

Programación de partidos

Este partido (Cartaginés Saprissa, sábado 5 p. m.) era para mañana a las 11, pero la Concacaf programa los partidos y hay que darle tiempo a Saprissa que jugó el miércoles. Hay que darle tiempo porque vuelve a jugar el martes, entonces se puede jugar mañana. Tiene que ser hoy (ayer) a las 5 de la tarde porque a las 8 juega Alajuelense y tiene el mismo problema. Yo creo que ahí también hay que ser un poco más fuertes como liga y decirle algo a Concacaf, porque nosotros tenemos la programación y no podemos estar corriéndolos.

Formato del torneo

Yo he oído eso durante 6 años. Hacer el futbol nacional más llamativo. Todos los años nos sentamos a planificar eso y hablar de eso. La situación económica de los clubes necesita un torneo como el que tenemos, no hay otra no hay otra solución.

Continuidad de Claudio Vivas

Son dos partidos en que se juega, hay que decirlo abiertamente, se juega el puesto. Creo que si fracasa, no encontraría el motivo para que él continúe. En lo personal hablo personal, si gana también, igual lo valoraría, porque no son solo esos dos partidos. Hay que ver lo que pasó atrás también. Yo creo que él es un buen profesional, pero creo en lo personal, por lo que he visto en los dos años tiene de estar en la Federación, no me ha convencido su trabajo.