La Liga es el gran ganador del juego entre Cartaginés y Pérez

Parece extraño, pero así es: otro equipo fue el gran ganador del partido entre Cartaginés y Pérez Zeledón. Se trata de Liga Deportiva Alajuelense.

Con el 1-1 entre blanquiazules y generaleños, la Liga terminó líder tras la primera vuelta del campeonato nacional.

Fue un tiempo para cada equipo en el Fello Meza. El primero para los locales y el segundo para los visitantes.

Everardo Rubio (30’) abrió la cuenta tras una acción de táctica fija, mientras que el tanto del empate llegó gracias a una buena acción colectiva que concretó Jorman Aguilar (50’).

Este compromiso ratificó el buen momento de Pérez este semestre al ser un equipo incómodo, rápido, que defiende bien y que tiene pegada.

Tras este encuentro, los dirigidos por Andrés Carevic son segundos con 15 puntos, uno menos que los rojinegros, mientras Pérez es tercero, también con 15 unidades, pero con peor gol diferencia (+7 frente a +5).