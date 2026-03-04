La encerrona del técnico de Cartaginés tras derrota ante la Liga

El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, se retrasó en el inicio de la conferencia de prensa tras la derrota 2-0 ante la Liga en el Morera Soto.

El motivo: el estratega tuvo una amplia reunión con los jugadores en el vestuario.

“Una disculpa en el caso, el tiempo se nos fue hablando un poquito de lo que pasó hoy y puede venir en el futuro

“Queremos clasificar y pelear por el título, queremos tener el compromiso de todos. Se nos fue el tiempo un poquito”, comentó Villatoro.

Al estratega se le preguntó si estaba molesto: “La molestia nos la quitamos al medio tiempo porque creo que no fuimos serios al inicio del partido. En los primeros 15 minutos fuimos superados por el rival”.

“Es una charla por mi carácter, una de mis virtudes es el manejo de emociones en el momento, fue una charla enriquecedora y dejar puntos claros. No fue una charla salida de tono, el grupo está haciendo bien las cosas y peleando arriba, también los felicité porque en seis días jugamos partidos de visita muy complicados”, añadió.

Los brumosos se mantienen en zona de clasificación pese a la derrota al estar en el tercer lugar con 17 puntos.