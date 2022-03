La crítica de Leonardo Vargas: "Con un poquito de plata ya son grandes gerentes"

En el Cartaginés desean evitar a toda costa ver al volante Luis Ronaldo Araya y al defensor Daniel Chacón con otra camiseta en el fútbol tico, pero también ya saben que hay otros clubes que sondean a los futbolistas.

A los dos jugadores se les vence contrato este semestre, pero

en el bando brumoso aseguran que tienen avanzadas las negociaciones para la renovación de ambos en un 75%, en caso de que no se marchen al extranjero.

Leonardo Vargas, presidente blanquiazul, habló sobre la posible continuidad de ambos jugadores y también aprovechó para lanzar un dardo a algunos gerentes que andan detrás de los servicios de ambos jugadores.

Vargas enfatizó que su deseo es mantener saludables las finanzas del equipo y por el afán de ganar una negociación tampoco pondrá a su club en riesgo.

"Yo no puedo meter a Cartaginés en problemas económicos simplemente por una cabezonada, tengo mis límites, les hemos hecho una muy buena oferta y estamos esperando respuesta. Tampoco yo no puedo ofrecer algo que no puedo pagar", añadió.