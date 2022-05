La autocrítica llevó a Leonardo Vargas a ser más agresivo en el mercado de fichajes

El estilo de Leonardo Vargas frente a los micrófonos es claro y directo. Luce transparente en la autocrítica que le permite crecer en la dirigencia y en ser lo suficientemente agresivo en uno de los procesos que más gustan a los aficionados: el periodo de fichajes.

En el marco de la renovación de Luis Ronaldo Araya, Vargas conversó con Teletica.com sobre la situación que le hizo cambiar en los periodos de transferencia.

"A mí no me interesa mucho en lo que ofrecen los demás, pero sí le puedo decir: lo que nos pasó con Ryan Bolaños no me vuelve a suceder, vamos a tomar la fortaleza para que no vuelve a acontecernos algo así. Eso fue un descuido, la dejé que pasara, nosotros pensábamos que estaba bajo control, nos agarró desprevenidos y aún hoy lo sufrimos", comentó Vargas, en relación con el lateral izquierdo que terminó fichado por Saprissa.