Kevin Briceño critica a Wanchope: "En muchos lugares donde ha estado no le ha ido bien"

"Sí, nos afectaba directamente a los jugadores y eso habla de él (Wanchope) como persona porque en muchos lugares donde ha estado no le ha ido bien, de la Selección no salió de la mejor manera, entonces no es casualidad. Esas cosas directa e indirectamente nos afectaron a muchos”, añadió el meta.



Y agregó: “El ambiente laboral ha mejorado mucho, con la incorporación del nuevo profesor, es un nuevo aire para todos y se refleja en la cancha. El equipo se ve más sólido, que fluye más, entonces esas cosas creo que afectan y si no tenés un buen líder de jefe es complicado”.