Juzgue usted: ¿Salió o no el balón en gol de Cartaginés ante Saprissa?

El Cartaginés triunfa 2-0 ante Saprissa al medio tiempo en el estadio Fello Meza.

La polémica llegó al minuto 23 del compromiso. El gol lo marcó Cristopher Núñez tras asistencia de Diego González.

González tuvo la displicente marca del morado Carlos Barahona y centro con mucha comodidad.

Eso sí, la controversia es si la pelota había salido en su totalidad o no en el centro de González. Juzgue usted.

¿Y el VAR? bien muchas gracias pic.twitter.com/VUZPgzKIv3 — TD Más (@tdmascrc) August 10, 2025

Cristopher Núñez abrió la cuenta para Cartaginés ¡Apareció el mago! pic.twitter.com/vKdClbLI2t — TD Más (@tdmascrc) August 10, 2025

Al minuto 49 apareció Johan Venegas para concretar el segundo tanto del juego.