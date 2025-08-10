EN VIVO

Club Sport Cartaginés

Juzgue usted: ¿Salió o no el balón en gol de Cartaginés ante Saprissa?

Vea la polémica acción.

Por Daniel Jiménez |10 de agosto de 2025, 12:03 PM

El Cartaginés triunfa 2-0 ante Saprissa al medio tiempo en el estadio Fello Meza.

La polémica llegó al minuto 23 del compromiso. El gol lo marcó Cristopher Núñez tras asistencia de Diego González.

González tuvo la displicente marca del morado Carlos Barahona y centro con mucha comodidad.

Eso sí, la controversia es si la pelota había salido en su totalidad o no en el centro de González. Juzgue usted.

Al minuto 49 apareció Johan Venegas para concretar el segundo tanto del juego.

