Jugadores del Cartaginés apuestan por "cabeza fría" para la vuelta en el Morera Soto

Por José Fernando Araya | 26 de junio de 2022, 14:16 PM

Con calma, sin desesperarse y conscientes de que quedan 90 minutos en la serie.

Así salieron los jugadores del Cartaginés, tras empatar 0-0 en el Fello Meza el primer partido de la final ante Alajuelense.

Ahora saben que deberán lidiar con un ambiente teñido completamente de rojinegro el próximo jueves a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

“La serie es larga, no hay que volvernos locos, pero es importante no recibir goles. A tener la cabeza fría, preparar el partido, para ir a ganarlo allá. La serie sigue abierta, no hemos perdido nada y los pequeños detalles son los que te dan estos partidos, ahora ir con la cabeza fría a la Liga”, expresó el volante ofensivo Dylan Flores, quien sabe lo que es ganar un título con la Liga, pues estuvo en el equipo que ganó la 30.

Uno de los que pidió mesura y calma, fue el experimentado Michael Barrantes, quien aseguró que el equipo tiene que estar tranquilo para afrontar lo que viene.

“Estamos muy conscientes de lo que nos estamos jugando. Vemos mucha confianza en todos, estamos tranquilos, conscientes de que será un partido muy complicado”, declaró el volante.

Barranes expresó que se les negó un penal por parte del árbitro Adrián Chinchilla y que esto condicionó el juego.

“Me parece que sí fue penal, pero es lo único que yo puedo decir”, añadió.

Además, expresó que tiene mucho cariño a la afición brumoso pese a solo llevar seis meses en el club.

“Para nadie es un secreto que soy saprissista, pero en estos seis meses he demostrado que soy muy profesional”.

Finalmente, Jeikel Venegas expresó que la presión puede jugar en contra de los rojinegros en su propia cancha.

“La presión es para los dos, porque eso juega para los dos, verdad, así que vamos a ir a hacer nuestro trabajo tranquilamente y Dios primero podemos sacar la serie”, manifestó.

También indicó que lo más importante fue que no les anotaron en la ida.

“Eso es lo más relevante del partido. No nos han anotado y creo que ya tenemos tres partidos de que no nos han notado un gol, entonces eso es muy, muy, importante, quiero rescatarlo porque a lo largo del torneo nos metían muchos goles, pero ahora estamos más sólidos atrás, así que, eso es muy importante. Sabemos que arriba somos muy fuertes y que en cualquier momento vamos a meter una”, sentenció.