Jugador de Cartaginés muestra su frustración: Llora y pide cambio

El jugador de Cartaginés, Ricardo “El Caballo” Márquez, dejó ver toda su frustración por la falta de gol.

El colombiano no pudo marcar en el triunfo brumoso 2-1 ante San Carlos en el Fello Meza.

A Márquez le sacaron balones desde la línea de gol y, tras una acción puntual, estalló en llanto y solicitó cambio al técnico Amarini Villatoro.

La acción se viralizó pronto y recibió el apoyo de todos sus compañeros y miembros del cuerpo técnico.

“Cuando anote, va a marcar los 10 que quiere”, dijo Juan Gaete, atacante blanquiazul en la entrevista flash en FUTV.

Los cartagineses luchan por clasificar y este fin de semana enfrentarán a Guadalupe FC en el Fello Meza.

Aquí puede ver la acción: