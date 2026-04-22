Club Sport Cartaginés
Jugador de Cartaginés muestra su frustración: Llora y pide cambio
Esto fue lo que sucedió con el colombiano Ricardo Márquez.
El jugador de Cartaginés, Ricardo “El Caballo” Márquez, dejó ver toda su frustración por la falta de gol.
El colombiano no pudo marcar en el triunfo brumoso 2-1 ante San Carlos en el Fello Meza.
A Márquez le sacaron balones desde la línea de gol y, tras una acción puntual, estalló en llanto y solicitó cambio al técnico Amarini Villatoro.
La acción se viralizó pronto y recibió el apoyo de todos sus compañeros y miembros del cuerpo técnico.
“Cuando anote, va a marcar los 10 que quiere”, dijo Juan Gaete, atacante blanquiazul en la entrevista flash en FUTV.
Los cartagineses luchan por clasificar y este fin de semana enfrentarán a Guadalupe FC en el Fello Meza.
Aquí puede ver la acción: