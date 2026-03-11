Jugador de Cartaginés estuvo mal expulsado en triunfo ante Puntarenas

La Comisión de Arbitraje dio a conocer el audio y el video del análisis de la polémica acción en el triunfo de Cartaginés 3-2 ante Puntarenas FC en el Fello Meza.

En el video publicado, este miércoles, se revela una jugada que deparó en penal para los porteños y en gol de Doryan Rodríguez; la pena máxima estuvo bien señalada, pero existió "un error conceptual" en la sanción al jugador colombiano Ricardo Márquez.

El árbitro Pablo Camacho expulsó a Márquez; sin embargo, lo correcto era solo sancionar con una cartulina amarilla.

"Existe un error conceptual de los árbitros de campo y el VAR en cuanto a la sanción

"Era solo una amonestación de acuerdo con las reglas de juego, evitar una oportunidad manifiesta de gol con una mano involuntaria, página 122 de las reglas del juego", se indica en el video.