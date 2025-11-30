Juego de Cartaginés y Alajuelense terminó en medio de acusaciones por agresiones

La falta de Diego Mesén sobre Anthony Hernández, al minuto 93, fue artera y el jugador de Cartaginés se fue expulsado. La entrada del defensa sobre el atacante de Alajuelense causó molestia y las cosas se descompusieron en el Fello Meza.

Óscar Ramírez, técnico rojinegro, encaró el banquillo de los locales, tal y como se vio en FUTV y fue confirmado en la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Todo se trasladó al área de camerinos, de donde salieron dos acusaciones.

José Pablo Meza, jefe de prensa blanquiazul, señaló que un miembro del cuerpo técnico de La Liga golpeó en la cara al gerente David Vargas. Fue “un puñetazo”, destacó.





Mientras tanto, uno de los camarógrafos de la televisora FUTV asegura que fue agredido al tratar de realizar su trabajo.

“Venía con la cámara y solo sentí que Marco Ureña se me vino encima y como una patada por detrás, y me dijo que no podía entrar a los camerinos”.

Sobre estos hechos, Óscar Ramírez dijo lo siguiente:

“Hay diferentes versiones y no vale la pena hablarlas en este momento. El árbitro fue muy permisivo y no estaba claro el tema con el arbitraje”, concluyó.