Jordan Smith sobre posible llegada a Cartaginés: "Es casi un hecho"

El lateral derecho Jordan Smith está muy cerca de regresar al fútbol nacional. El jugador ya entrena con Cartaginés, aunque aún no ha firmado su contrato.

Bueno... yo no continúo en Guatemala, estoy en Costa Rica, ahorita, estoy entrenando con el equipo Cartaginés, puede que sí juegue con el equipo, es muy pronto para decir si sí o no. Estamos analizando todo a ver qué sucede, es casi un hecho, pero no podría confirmárselo al 100%.