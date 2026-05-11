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Club Sport Cartaginés

Johan Venegas queda fuera de Cartaginés

El delantero tuvo un Clausura aquejado por las lesiones.

Johan Venegas. CSC
Johan Venegas. CSC
Por Adrián Fallas 11 de mayo de 2026, 17:14 PM

El Club Sport Cartaginés anunció la salida de Johan Venegas.

El equipo lo oficializó este lunes, luego de quedar afuera de la final de segunda fase tras caer ante Herediano en las semifinales.

El atacante lidió con varias lesiones durante este Clausura 2026 y solo acumuló 637 minutos, siendo titular en ocho de los nueve partidos que disputó.

Venegas marcó dos veces en el certamen local para los brumoso

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