Johan Venegas: “Estamos en un torneo que premia mucho la mediocridad”

El delantero de Cartaginés, Johan Venegas, analizó el formato del torneo nacional que esta semana inicia las semifinales.

Los brumosos lucharán contra Saprissa por un campo en la final. La serie comienza este jueves 8 p. m. en el Fello Meza.

La Unafut realizó un día de medios en el Parque de Diversiones y Andrés Carevic, estratega brumoso, y Venegas, asistieron en representación del conjunto brumoso.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Venegas:

Semifinal: Estamos en un campeonato que premia mucho que cualquiera entre entre los clasificados puede ser campeón, así lo dice la historia. Estamos en un campeonato que se ha estructurado de esa manera. Podemos soñar que podemos ir paso a paso. Hay mucha hambre en el equipo y ganas de trascender.

Exjugador de Saprissa: Estoy muy agradecido con la oportunidad de jugar para Saprissa, jugué cosas importantes, conseguimos cosas importantes como el último título internacional del club. Siempre soy agradecido y profesional, doy todo al máximo, ahora defiendo a Cartaginés.

Sentimiento: Cuando se dio el acercamiento con los Vargas en Cartaginés, una de las consignas era poder ayudar al equipo a lograr los objetivos. Se logró clasificar a semifinales y también avanzar a la Concachampions.

Estructura de campeonato: Estamos en un torneo que premia mucho la mediocridad, no siempre el mejor equipo queda campeón, no premia la constancia ni la regularidad. Cualquiera que clasifique tiene chance de ganar el campeonato.

Sobre Carevic: Es uno de los técnicos más infravalorado, trabaja mucho, da mucha oportunidad a jugadores jóvenes, lo hizo en la Liga y en Cartago. Sería bueno reconocerle el trabajo que ha hecho en Costa Rica. Busca mucho el área rival con su estilo, implementa un buen estilo, ha hecho cosas muy importantes.