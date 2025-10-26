Johan Venegas es duda en el Cartaginés para el viaje a Honduras

Siguen las preocupaciones en el Cartaginés. El delantero Johan Venegas volvió a dar la nota negativa en el tema de lesiones para el equipo brumoso y es duda para el partido de vuelta ante Motagua por el repechaje hacia la Copa de Campeones de Concacaf.

Venegas tuvo que abandonar al medio tiempo del partido ante el Herediano (derrota 0-1) por un fuerte golpe en su clavícula y que incluso tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico cercano para revisiones.

De momento, el club no se aventura a dar un parte sobre el estado del delantero, pero este mismo domingo saldrán rumbo a Tegucigalpa, por lo que las opciones para que el delantero esté son escasas.

“Él está ahora en el hospital haciéndose un estudio y seguro, ahora habrá un reporte del club y esperaremos, aunque sí fue en el hombro”, explicó el técnico Andrés Carevic.

Luego fue más allá y aseveró que las opciones para que el futbolista esté son muy pocas.

“Tiene un alto porcentaje que no viaje, valoraremos si puede ir otro jugador, si hay boletos, pues, Diego González tampoco puede viajar, así que valoraremos apenas tengamos el parte”, añadió.

Ya sobre el juego, Carevic lamentó la derrota brumosa ante Herediano, pues, bajo su criterio, hicieron un gran partido.

“Es una lástima, tuvimos opciones para anotar, Aarón Cruz fue una de las figuras. La tristeza nuestra es el resultado, después tengo que felicitar a los muchachos por el esfuerzo”, concluyó.

Cartaginés se medirá al Motagua el próximo domingo en el estadio Chelato Uclés con una ventaja de 1-0 en la ida.