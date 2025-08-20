Johan Venegas: “El delantero vive de rachas, hay que estar tranquilo y no desesperarse”

Cartaginés suma dos partidos en los que se les atragantó el gol. Dos partidos en los que tenían todo para ganar y no pudieron y curiosamente el gol tiene que llegar sí o sí este miércoles en el Fello Meza ante Verdes FC de Belice si quieren seguir con vida en Copa Centroamericana.

Johan Venegas, delantero brumoso, reconoció la importancia de mantener la calma como delantero y confiar en que la racha goleadora llegará con paciencia.

“El delantero vive mucho de rachas, entonces es cuestión de estar tranquilo en el sentido de no exasperarse, ni volverse loco, sino que tener esa calma para ver a la hora que queda un balón, poderlo definir de la mejor manera. Tal estar tranquilos ante ese el último pase, un mejor centro, un mejor cabezazo, etc., pero es cuestión de tener esa tranquilidad y esa paz a la hora de estar ahí en el área”, explicó.

El ariete confía en que el Cartaginés pueda encontrar esa contundencia necesaria para sacar adelante un partido que será clave en su camino dentro de la competencia regional, eso sí, sin menospreciar a su rival.

“Muchas veces se cae en eso de pensar que como no es un país futbolísticamente grande, el partido será sencillo. Pero las distancias en el fútbol se han acortado mucho y todos los juegos son competitivos. Por eso esperamos la mejor versión de Verdes y también la nuestra”, apuntó.

El atacante recalcó que la clave será imponer el estilo blanquiazul con seriedad y respeto. “Esperamos, con el planteamiento del profesor, poder someter al rival y buscar el marcador, siempre desde la seriedad que corresponde”, agregó.

Sobre la posibilidad de reservar esfuerzos para compromisos posteriores, Venegas fue contundente: “Nunca hemos hablado de dosificarnos pensando en otro partido. Uno siempre vive el presente y quiere dar la mejor versión en cada juego. Ya si existe una ventaja significativa, el cuerpo técnico podrá hacer cambios, pero como jugador siempre hay que disputar todo al 100%”, expresó.

Cartaginés enfrentará a Verdes FC este miércoles a las 8 p. m. en el Fello Meza con la obligación de ganar para seguir con probabilidades matemáticas de clasificar a la siguiente ronda.