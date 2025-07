Johan Venegas: "Cartaginés me devuelve esa ilusión de luchar por títulos"

Johan Venegas vivió momentos complicados en Guanacasteca la temporada anterior.

Algunas lesiones, así como divisiones con la gerencia deportiva le pasaron factura pese a que se había caracterizado como uno de los jugadores más regulares de la Primera División.

Por si fuera poco, a la ADG se le revocó la licencia desde mediados de mayo, por lo que los jugadores se quedaron sin un pago o salieron del club en busca de nuevos rumbos.

De ahí que Venegas asegure que se siente muy motivado con su fichaje por los brumosos, pues cree que es una oportunidad para volver a brillar.

“Cartago me devuelve esa ilusión de poder luchar por títulos y campeonatos, esa es la mentalidad que hay y uno como jugador tiene esa ilusión de alzar la gloria y Cartaginés me da eso y estoy contento con el recibimiento de todos y la verdad trabajar mucho”, explicó el futbolista durante su presentación.

Venegas mencionó que fue clave las conversaciones que tuvo con los Vargas, pues siempre mostraron mucho compromiso por tenerlo dentro de su plantel.

“Las conversaciones con los Vargas y las ganas que ellos me expresaron de estar acá, además de la experiencia que tengo con Andrés Carevic, pues las dos veces que me dirigió me ha ido bien, sé por la forma en la que juega él y Cartaginés me dará a mí junto a los otros delanteros muchas oportunidades de cara al marco y eso es bueno”, añadió el delantero.

​Cartaginés enfrentará este semestre tres torneos, pues aparte del Torneo de Apertura 2025 y la Copa, los blanquiazules regresarán a la Copa Centroamericana, pues el año anterior el que estuvo fue precisamente Guanacasteca con Venegas en él.

“Cuando estás en tres torneos tienes la obligación de estar ahí peleando, entonces creo que estamos en un momento importante para luchar tanto en lo colectivo como a nivel individual.

“Se ha creado una buena planilla con jugadores de experiencia y de mi parte es trabajar y esforzarse en el día a día, soy consciente de para qué me han traído para ayudar en los momentos apremiantes con mi experiencia”, sentenció.

Este jueves se conocerá el calendario de la Primera División, por lo que se sabrá contra quién abrirá el Cartaginés la próxima campaña.