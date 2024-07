Jeikel Venegas habla por primera vez del video íntimo: “Como ser humano cometí un error”

Por primera vez, el atacante del Cartaginés, Jeikel Venegas, habló sobre los videos íntimos que se filtraron en redes sociales días atrás y que fueron grabados en el propio estadio Fello Meza.

Mediante una publicación en redes sociales, Venegas dio su versión de los hechos, asegura que “cometió un error” y que asume toda la “responsabilidad” de los hechos.

“Como ser humano cometí un error y cómo ser humano también me enfrento hoy ante ustedes y me hago responsable ante la situación”, comenzó diciendo el jugador de 36 años.

“Hoy comparto mi posición sobre la situación que se presentó en los últimos días, expresándome con el mayor respeto y responsabilidad, pero siempre hablando desde el corazón. Agradezco a las personas que me han apoyado, y pido empatía a las personas que han puesto comentarios sin conocer verdaderamente el sucedido”, añadió.

Según indicó el abogado del futbolista, Wilbert Montenegro, el video data de al menos dos años atrás y ya están investigando a las o la persona que filtró el video.

“Cómo aclaré en el video, este fue publicado hace 2 años aproximadamente y me falló una persona que estuvo en mi vida en ese tiempo. Me disculpo con la institución y con ustedes, mi intención no fue dañar la imagen del Cartaginés y tampoco exponerme de esa manera.

​ “Esto es una enseñanza para todos, exponer la vida privada de una persona no es correcto y sé que todos podemos recapacitar sobre esta situación”, explicó.

Además, añadió que “pondré mi energía y enfoque en mi familia, mi hijo y las personas que amo, también en mejorar como persona y como jugador para seguir creciendo y continuar trabajando para darle alegrías a nuestra afición”.

​Venegas no estuvo en la convocatoria del empate del Cartaginés este miércoles ante San Carlos en su visita al Ebal Rodríguez.