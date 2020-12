Inamu apelará nuevo sobreseimiento a la causa de Marcel Hernández

Mediante un comunicado de prensa el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) confirmó que apelará nuevamente el dictamen de sobreseimiento sobre la causa que existe en contra del futbolista, Marcel Hernández.

Según, Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, ven con mucha preocupación las actuaciones del proceso llevado a cabo por parte del Juzgado Penal de Cartago.

Lea también Club Sport Cartaginés Marcel Hernández es sobreseído por segunda vez por presunto caso de violación Con esta decisión, Hernández evitaría ir juicio de no presentarse una nueva apelación.

El pasado viernes este juzgado dictó, por segunda vez, sobreseimiento definitivo sobre la causa que existe en contra del futbolista Hernández del Cartaginés, por cuatro presuntos delitos de violación en contra de una menor de edad.

“Esto no puede más que alarmarnos porque estamos a las puertas de la posibilidad de que tengamos un nuevo caso en el cual no se haga justicia frente a delitos sexuales contra personas menores de edad los cuales representan un problema grave y de gran magnitud en nuestro país. No cesaremos de señalar que la sistematicidad con que se presentan estos delitos y la forma en que se siguen naturalizando, justificando y quedando en la impunidad debe alarmarnos y obligarnos a tomar acciones”, indicó Mora.

Según la ministra, el caso del jugador del Cartaginés se trata de acusaciones por delitos sexuales graves contra una menor de edad, y en ninguna circunstancia se debe permitir consideraciones de índole deportiva y otras que tengan preeminencia y permiten naturalizar, justificar y dejar impunes este tipo de conductas.

“La obligación del Estado es actuar con la debida diligencia en la tramitación de las causas, que implica la investigación y el análisis a profundidad de la prueba. La reiterada denegatoria de juicio al señor Hernández no asegura el cumplimiento de este estándar internacional para la observancia de los Derechos Humanos reconocidos y protegidos por el Estado costarricense”, recordó Mora.

De esta manera el INAMU apelará de nuevo y solicitará que se retome y analice a profundidad la prueba presentada por la Fiscalía.

“Somos y seguiremos siendo enfáticas en que nuestras respuestas institucionales deben brindar confianza y justicia a las mujeres y niñas que sufren este tipo de violencia. El mensaje que debemos darles es que su vida y su integridad son nuestra prioridad, ellas deben sentir que el sistema institucional responde y que quienes las agreden serán debidamente investigados y sancionados”, concluyó la ministra.