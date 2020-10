Hernán Medford: “Hoy perdimos pero seguimos siendo el líder"

Tras la segunda derrota del Cartaginés en el torneo de Apertura, el estratega del conjunto brumoso explotó una vez más en la conferencia de prensa al consultarle por el nivel individual de sus jugadores.

Medford resolvió sencillo, dio méritos al rival y asume la responsabilidad por la derrota.

“Hoy se perdió la responsabilidad era mía, con lo que hicieron ellos nos ganaron bien y ya, cuando no hay excusas se acabó el tema, yo tendré tiempo para analizar el partido, seguimos siendo el líder y sigue jugando bien”, indicó Medford.

Hernán insistió en que no habla de situaciones individuales y cuando el equipo gana o pierde es todo el conjunto y no es responsabilidad de nadie, más que de él como cabeza del grupo.

“Si ganamos gana Cartago, si perdemos, perdemos todos, no voy a hablar individualmente, no pierdan el tiempo. Responsabilidad es de todos, no voy a perder el tiempo hablando de quien tiene el peso y quien no”, finalizó el estratega brumoso.

Los brumosos regresaran a casa este mismo lunes y volverán a la acción el domingo a las 11 a . m. ante Sporting en el estadio Fello Meza.