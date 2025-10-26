Herediano se ilusiona con la clasificación tras victoria ante Cartaginés

Herediano no se deja morir y se mantiene firme en la lucha por clasificar entre los cuatro primeros lugares tras derrotar 2-1 al Cartaginés, dueño del cuarto lugar.

Los rojiamarillos aún la tienen difícil para clasificar, pero al menos dieron un buen primer paso en su misión de meterse.

El primer tanto llegó justo cuando mejor jugaban los brumosos, pero un error defensivo de Justin Carrillo le permitió a Jurguens Montenegro poner el 1-0 al minuto 24.

El segundo tanto lo concretó Brian Rubio al 54’ definió con un toque sutil, tras un gran pase de Luis Ronaldo Araya.

Sin embargo, los blanquiazules se permitieron un respiro en un tremendo autogol de Sergio Rodríguez que por querer despejar terminó metiendo la pelota en su propia portería al 69’.

El resultado le permite a los heredianos escalar al sétimo puesto con 16 puntos y quedan a cuatro del Cartaginés (20), último dueño de uno de los boletos a la siguiente fase.

Los próximos partidos para el Herediano serán ante Sporting FC, Saprissa, San Carlos y Pérez Zeledón.