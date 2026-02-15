Herediano madrugó al Cartaginés y quedó como líder en solitario

En la primera jugada del partido el Herediano definió todo. Apenas a los 52 segundos, el juvenil Daniel González concretó el único tanto con que el Team triunfó 1-0 ante Cartaginés en el estadio Carlos Alvarado.

González aprovechó un pivoteo de Marcel Hernández para madrugar a los brumosos de muy buena manera.

El partido estuvo muy parejo, incluso los postes salvaron el arco defendido por Danny Carvajal.

El cuadro brumoso no solo llegó a defenderse, pero faltó muy poco para poder celebrar algún gol sino fue Carvajal fue el poste.

Además, el juego estuvo detenido durante 15 minutos por falta de iluminación. La luz de una torre se apagó a los 48 minutos, pero todo se arregló.

Al final, José Giacone y compañía son líderes con 16 puntos, a tres de su máximo perseguidor, el cuadro blanquiazul.