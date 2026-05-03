Herediano jugó mejor sus cartas y se queda con la ventaja ante Cartaginés

La cabeza fría y la paciencia terminaron venciendo a la angustia y la desesperación.

Herediano apostó por un juego inteligente y salió con un botín del Fello Meza al derrotar 0-1 al Cartaginés en la ida de las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

Noche linda para jugar al fútbol en un estadio teñido de blanquiazul con una de las aficiones más fieles metiendo desde el inicio, pero que poco a poco comió ansias y terminó nuevamente con desilusión.

El técnico rojiamarillo José Giacone apostó desde el arranque por cerrar los espacios y esperar; entregar la iniciativa a un cuadro brumoso que paseó la pelota por todos los sectores, pero sin profundidad.

Vaya crisis de creatividad tiene el equipo de Amarini Villatoro, pues dominó la pelota, pero nunca supo qué hacer con ella.

El colombiano Marquéz y el chileno Gaete naufragaron entre el bosque de torres que fueron los centrales del Team, comandados por el siempre férreo Keyner Brown.

Cartaginés desgastó la pelota en la primera mitad y golpeó primero por intermedio del chileno Juan Carlos Gaete al 44', pero su gol fue anulado por claro fuera de juego.

Casi de inmediato cayó el balde de agua fría para los aficionados azules.

Elías Aguilar tomó una pelota y contó con el espacio suficiente para sacar un remate cruzado al 45+4' para acertar el 0-1 justo sobre el final de la primera mitad.

⏰ 45+4' Gol de Elías Aguilar que adelanta al Herediano en el cierre del primer tiempo. pic.twitter.com/pcZ8ADuvHY — FUTV (@FUTVCR) May 3, 2026

La daga fue suficiente para matar las aspiraciones brumosas; si para ese entonces se mostraban desesperados, los siguientes minutos las ansias les pasaron factura.

La complementaria terminó en un monólogo por parte de los blanquiazules, pero con muy poca profundidad.

Su error fue abusar de los centros y las jugadas por alto, en una muralla rival muy difícil de franquear.

Villatoro apostó más por los remates largos y ahí provocó algo más de daño con remates de Márquez y Bernal Alfaro, pero sin éxito.

Herediano sale con ventaja como visitante y golpea primero en las semifinales.

Por lo presentado este sábado, todo hace indicar que los rojiamarillos tendrán buena ventaja para rematar la serie la próxima semana en el “Rosabalito” de Santa Bárbara, a menos que el Cartaginés pueda traducir su dominio en goles en poco más de una semana de trabajo.







