Herediano golpea primero en el Fello Meza y se marcha al descanso con ventaja

Al final la primera parte, Herediano termina con ventaja al derrotar de forma momentánea 0-1 al Cartaginés en la ida de las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

Los brumosos han llevado el mayor peso del partido y dominan la pelota, ante un Herediano que decidió cerrar espacios y esperar.

Cartaginés anotó por intermedio del chileno Juan Carlos Gaete al 44', pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Casi de inmediato cayó el tanto del Herediano por intermedio de Elías Aguilar al 45+4' con un remate cruzado para el 0-1 momentáneo.

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