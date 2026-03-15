Hay nuevo líder: Cartaginés derrota a Saprissa y alcanza la cima

El Club Sport Cartaginés derrotó en casa a Saprissa por marcador de 2-1, suficiente para llegar a la cima del Clausura 2026.

La primera parte tenía cara de empate, porque los equipos mostraron poco y nada. Pero cuando se acercaba el pitazo para mandar al descanso, apareció en el área brumosa Bancy Hernández y Jefferson Brenes, quien con gran definición venció a Kevin Briceño.

Al regreso de los camerinos, los equipos ajustaron y mejoró la dinámica del cotejo.

Los que aprovecharon fueron los brumosos, y Geancarlo Castro le robó la merienda a Jorkaeff Azofeifa y puso las tablas.

Ambas oncenas intentaban llevar peligro al área rival y Briceño tuvo un par de actuaciones importantes para evitar un gol de la visita.

Esto fue clave, porque al 78’ los blanquiazules volvieron a encontrar espacio por la parcela de Azofeifa. La incursión terminó en los pies de Christopher Núñez, quien con calma y precisión venció a Abraham Madriz.





Cartaginés es líder. Tiene 23 puntos, Herediano 22 y Saprissa 21. La cima del Clausura 2026 arde.