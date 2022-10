¿Hay más afición de Cartaginés que de Herediano? Esto revela estudio de la UCR

Por Daniel Jiménez | 27 de octubre de 2022, 7:17 AM

La afición del Cartaginés toma fuerza y se asoma como la tercera más grande del país, según revela un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).

"La hinchada cartaginesa habría destronado a la herediana en el tercer lugar por número de simpatizantes, con respecto al fútbol nacional masculino", publicó la UCR.

El resultado más revelador es que la hinchada blanquiazul registró un 7.3 %, mientras que la rojiamarilla un 6.5%.

La información fue recolectada mediante entrevistas telefónicas a una muestra probabilística de 708 personas mayores de edad, costarricenses y extranjeras, que usan telefonía celular.

Los resultados contrastan con lo publicado en una investigación similar realizada en febrero por la Escuela de Administración de Negocios, también de la UCR.

En esa oportunidad, se obtuvo un 15.08 % para los florenses y un 3.67 % de los brumosos.

Saprissa tiene la afición más grande del país, según encuesta de la UCR

​Margen de error

La UCR también informó que la diferencia entre las hinchadas del Cartaginés y del Herediano entra dentro del margen de error de muestreo, que es de ±1,8 puntos porcentuales, por lo cual se podría afirmar que ambas están empatadas en número.

Además, la baja cantidad de personas que dijeron apoyar a ambos equipos dificulta establecer un resultado más preciso, para lo cual sería necesario hacer investigación con una metodología más específica al respecto, Fernanda Alvarado Leitón, quien coordinó esta encuesta.

La más grande



Según esta investigación, la afición de Saprissa sigue siendo la más grande del país, con un 41.3 %, mientras que Alajuelense se ubica en el segundo lugar con 40.6%.

Ahora bien, esta diferencia también entra dentro del margen del error de muestreo, por lo que también se puede hablar de un empate en la cima de aficiones.

Otros equipos se repartirían un 1,7 % de las preferencias, un 1,8 % no apoyaría a ningún equipo y un 0,8 % no sabe o no responde.

Cartaginés es el segundo equipo de la mayoría

La encuesta también dio a conocer que Cartaginés es la segunda opción de la afición.

El Cartaginés es la segunda opción mayoritaria, con un 28.7 % de la muestra. Por ejemplo: El 37.6 % del saprissismo y el 22.1 % del liguismo aseguró tener a los brumosos como segundo equipo.

Además, del estudio se desprende que un 44% de los rojiamarillos tiene a los cartagineses como segunda opción, mientras que ni un solo hincha brumoso dijo que el Team era su segundo club de simpatía.