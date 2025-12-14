¡Hay clásico! Saprissa avanza a la final

Mitad de diciembre de Santa, tamales, clásico y final. Está Navidad le sonreirá o a los morados o a los manudos. Vamos por partes… Saprissa cumplió, la Liga también. Ambos se verán frente a frente en la final de fase.

Los saprissistas golpearon en momentos claves y vencieron 2-1 a Cartaginés en La Cueva. La serie terminó 4-2.

Bendita táctica fija para la S, su mejor aliada en esta serie, en momentos donde todo se le complica aparece el balón parado para resolver.

Orlando Sinclair (58’) y Ariel Rodríguez (82’) se encargaron de concretar. Sinclair tras un cobro de tiro de esquina de David Guzmán, mientras Ariel concretó de penal.

El primer tiempo no fue vistoso, en el segundo llegaron los goles. Esteban Alvarado fue figura en la primera parte con un par de tapadas importantes.

Ya para el complemento, los locales dieron un paso al frente y fueron a finiquitar la serie. Lo lograron con jerarquía. Primero Sinclair y luego Ariel para borrar las aspiraciones brumosas en el torneo.



Al 90+3’ llegó el descuento, de penal, por medio de Everardo Rubio.

Eso sí: los tibseños tienen que vencer a los manudos para forzar una gran final contra ellos mismos; de lo contrario, los rojinegros serán campeones.