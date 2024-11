Greivin Mora, técnico del Cartaginés: “No voy a estar pendiente de los otros resultados”

Cartaginés viajará a la última fecha del campeonato con una leve esperanza de clasificar a semifinales.

Para ello deberán visitar a Sporting FC en el Ernesto Rohrmoser y deben sacar los tres puntos y esperar una debacle de alguno entre San Carlos, Saprissa, Herediano y Guanacasteca para colarse como invitado inesperado a las semifinales.

"Desde la primera jornada empezamos peleando la clasificación y vamos a llegar a la última fecha igual, luchando por estar en semifinales", explicó el técnico Greivin Mora.

Para Mora, los yerros del pasado hoy pesan mucho, pero ya es algo que no se puede hacer nada y solo queda no caer en ansiedad para clasificar.

“Lo que dejamos hacer, ya hoy no puedo hacer nada. No puedo retroceder el tiempo para que esos resultados cambien, lo único que depende de nosotros es ganarle a Sporting si al final se nos dan los resultados, genial, solo me toca prepararlos para ganar y aceptar lo que Dios tenga para nosotros”, mencionó.

“Yo haré mi esfuerzo y los jugadores lo intentarán y sí al final se nos da, pues gracias a Dios y si no también tengo que agradecer a mis jugadores por el gran esfuerzo. ¿Quién al inicio daba a Cartaginés luchando clasificación en la última fecha?”, añadió.

También explicó, que, pese a que la última fecha del torneo se jugará toda al mismo tiempo, él no estará pendiente de los otros resultados.

​“No voy a estar pendiente de los otros resultados, porque eso me va a generar estrés y no quiero trasladar eso a los jugadores, sería un error estar con el teléfono viendo los otros resultados, lo único que nos sirve son los tres puntos y ya”, concluyó.