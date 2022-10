Geiner Segura tras salida de Cartaginés: "Me voy con la frente en alto"

Por José Fernando Araya | 12 de octubre de 2022, 13:02 PM

La era Geiner Segura se acabó en el Cartaginés. El entrenador que hizo campeón al club tras 81 años de sequía, fue separado de su cargo luego de que la directiva del club analizara su futuro tras un torneo donde no brillaron en la revalidación del título.

Segura y el Cartaginés llegaron a un acuerdo para que este no siguiera en el banquillo y ahora se analiza a su nuevo sustituto, aunque Mauricio Wright será quien dirija la práctica el próximo lunes.

Lea también Club Sport Cartaginés Geiner Segura deja el banquillo de Cartaginés El técnico llevó a los brumosos al campeonato en el Clausura 2022

El técnico saliente explicó que se marcha tranquilo y muy agradecido con el club, pero más con la afición.

“Me voy con la frente en alto. El aporte de la directiva fue importante, pero lo más importante para uno como ser humano fue llevarse el cariño de todos como persona”, expresó en conferencia de prensa de su salida.

Segura descartó tener -de momento- alguna oferta en el exterior y será su “agente” el que analice a futuro las oportunidades laborales.

Sobre el logro conseguido hace escasos dos meses al obtener el título nacional, Segura mencionó que su principal aporte, más allá del título, es que deja un gran camerino.

“Tenemos grandes jugadores y excelentes personas, eso es el legado que me llevo, el cariño y sentimiento de esta institución, no es fácil crear equipos campeones, no es fácil, pero sin duda alguna, el camerino del Cartaginés es completamente otro al que yo llegué”, aseveró.

Lea también Club Sport Cartaginés Geiner Segura en Cartaginés: De un campeonato a tiempos turbulentos El técnico celebró con los brumosos por primera vez en 83 años, pero su paso por el camerino blanquiazul estuvo marcado por altos y bajos ​

Por su parte, Leonardo Vargas Masís, gerente de los blanquiazules, mencionó que ahora vendrá un análisis de la planilla para la siguiente campaña, incluido el nuevo cuerpo técnico.

“El primer paso para poder armar todo lo que se viene para Cartaginés con el torneo entrante era tomar la decisión con el entrenador y ahora hacemos un análisis en profundo y todos estamos con las barbas en remojo y no hay una decisión tomada si Mauricio o Greivin seguirán o no. La idea es que siga el plantel completo como lo hemos manejado”, indicó el directivo.

Finalmente, el capitán del equipo, Allen Guevara acompañó la despedida del técnico al que catalogó de un gran profesional y expresó que dentro del plantel “estamos muy agradecidos con él, nos dejó muchas enseñanzas como persona y todos vamos a estar muy agradecidos”.