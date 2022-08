Geiner Segura tras la eliminación: "Esto es un rotundo fracaso"

Por José Fernando Araya | 25 de agosto de 2022, 20:40 PM

El técnico del Cartaginés, Geiner Segura, no ocultó la realidad que vive su equipo y catalogó la eliminación de los brumosos ante el Real España como un “rotundo fracaso”.

Los brumosos cayeron 0-2 en el Fello Meza y al final se marcharon en la primera fase de la Liga Concacaf con un global de 0-4 ante el Real España de Honduras que los aplastó.

“Tomamos la eliminación como un fracaso. Allá recibimos dos goles que no teníamos presupuestados y no tuvimos la capacidad, pese a que hoy tratamos de buscar opciones al frente y vino a un Cartaginés que va al frente, que mete presión. Tuvimos muchas opciones claras, pero no fuimos eficaces”, exclamó el estratega.

Lea también Club Sport Cartaginés Cartaginés volvió a desilusionar y se marcha temprano de Liga Concacaf Los brumosos cayeron otra vez ante el Real España por 0-2 (0-4 el global) esta vez en el Fello Meza.

Segura reconoció que este no es el Cartaginés que todos vieron coronarse campeón nacional en julio anterior.

“Esto es un fracaso. Estoy consciente que nos falta mucho por mejorar, estoy consciente que no es el Cartaginés que quisiéramos en estos momentos, pero nos tocó así. Hasta que Geiner esté en el Cartaginés, que será hasta que Dios quiere, daré lo mejor de mi para sacar esto adelante”, expresó.

El estratega aseguró que siempre ha tenido el respaldo del presidente Leonardo Vargas y su hijo, quien es el gerente deportivo, y que así ha sido siempre y ahora en los malos momentos.

“Él (Leonardo Vargas) y su hijo me han dado un gran apoyo. Tengo 30 años de estar en el fútbol y yo sé lo que es que me quiten de un equipo y me llamen de otro lado. Nosotros seguiremos trabajando hasta donde nos tengan la paciencia necesaria”, finalizó.

El Cartaginés recibirá al Saprissa el próximo domingo en su regreso al Fello Meza por el campeonato local, este partido será a las 11 a. m. y los blanquiazules deben ganar para seguir con chance de clasificar y defender su título.