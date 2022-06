Geiner Segura: "Ojalá que salga la mejor versión de cada uno de nosotros"

Por Daniel Jiménez | 29 de junio de 2022, 20:05 PM

El técnico de Cartaginés, Geiner Segura, aseguró vivir con tranquilidad las horas previas al juego de vuelta de la final ante Alajuelense, este jueves a las 8 p. m. en el Morera Soto. El marcador global está 0-0.

¿Cómo vive este momento previo a la final ante Alajuelense?

Lo he vivido con mucha responsabilidad, con mucha fe en Dios, creyendo en el trabajo que realizamos. Vamos paso a paso, pero al final ya nos queda un juego en el que podemos decidir muchas cosas. Esperamos que todo lo que hemos preparado se lleve a cabo. Confío en lo que estamos haciendo. La ilusión es trabajar para que este equipo sea campeón.

¿Cómo visualiza este partido ante Alajuelense?

Para lo que nos estamos jugando hay que ver a un Cartaginés que de todo. Tenemos que ir analizando qué nos presenta el juego, lo más importante que tiene que entender nuestra afición es que estamos muy comprometidos. Ojalá que salga la mejor versión de cada uno de nosotros. Este equipo siempre ha anotado y es una fortaleza que no podemos dejar de lado.

¿Siente presión por parte de la afición de Cartaginés?

Luego de mucho tiempo, Cartaginés no llegaba a una final. Yo vine con un compromiso de trabajar, de dar lo mejor de mí. El compromiso de la afición ha sido muy fuerte, siempre nos han apoyado, me siento muy comprometido y queremos ver a este equipo en la gran final. Tengo mucha paz en el compromiso que le he dado a la institución.

¿Cuánto ha cambiado Alajuelense desde que usted estuvo en el equipo?

Llegué a la Liga en un momento en el que estaba Andrés Carevic, ganamos un título y Liga Concacaf, pero ahora es un momento distinto. Ambos somos equipos grandes, vamos a tratar de aprovechar los momentos. Al final el ambiente en nuestro estadio fue de final y ellos ahora van a tener su afición a favor, esto se juega once contra once y listo.

¿Qué espera del arbitraje de Hugo Cruz?

Con la experiencia que él (Cruz) tiene, ojalá que trate de manejar los momentos, al final se trata de tomar buenas decisiones. Ojalá que el arbitraje no intervenga en el resultado como pasó en el partido anterior.

¿Siente que este Cartaginés puede competir en la final?

Siempre en el fútbol van a haber favoritos, a nosotros nadie nos ha dado favoritos, siempre hubo dudas de si íbamos a clasificar, tampoco éramos candidatos para pasar a la final, si estamos aquí es porque el equipo ha demostrado que tiene para pelear. Eso no me desvela el sueño.

¿Hay oportunidad para sorprender en un juego como estos?

Todos son importantes, aquí todo el mundo tiene que estar preparado para cuando se ocupe. Sobre sorprender, si vemos el primer juego siento que los dos clubes hicieron un partido discreto a nivel de fútbol, es una final, se juegan muchas cosas. Nosotros queremos mejorar y recuperar nuestra esencia.

¿Hay triunfalismo en Alajuelense? ¿Cómo lo siente?

La afición tiene derecho a apoyar a su equipo, nosotros vivimos una fiesta también en Cartago. Es parte del fútbol. El liguismo tiene que apoyar a su equipo.

