Geiner Segura: "Nunca hemos sido favoritos, pero este equipo tiene algo"

Por Daniel Jiménez | 30 de junio de 2022, 22:19 PM

El técnico de Cartaginés, Geiner Segura, aseguró que pese a no ser favoritos han logrado dar un paso al frente y demostrar carácter en esta final de fase ante los manudos.

Segura explicó que fue un duelo muy reñido, en el que tuvo muchas bajas para la visita al Morera Soto.

"Estamos en la final donde lógicamente vine a la conferencia para que no se confundan, nunca hemos sido favoritos, en el transcurso del proceso, este equipo tiene algo, quiere algo", comentó Segura.

Sobre el estilo de juego de la final de fase, el timonel detalló que "en un balón parado se puede hacer daño".

Incluso, Segura le consultó a la prensa cuánto porcentaje de posibilidades le daban ahora al Cartaginés den la gran final. Y él mismo se respondió: "Seguimos sin ser favoritos".

Por último, del arbitraje, Segura externó que "todos vamos a defendernos, no me cabe la menor duda que la acera del frente lo hará. Lo que esperamos es que el árbitro no intervenga en el marcador. A mí me pareció que fue penal lo de Jeikel Venegas".

Más notas de la final de fase:

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Marcel Hernández: "Nadie daba un centavo por nosotros" Atacante aseguró que esta noche marcó el gol más importante en su carrera deportiva.

Lea también Sucesos Aficionados molestos irrumpen en el estadio Morera Soto La Fuerza Pública confirmó que la Unidad de Intervención Policial tuvo que responder con un importante despliegue ante la gran cantidad de hinchas.

Lea también Liga Deportiva Alajuelense Aficionados se quedaron fuera del Morera Soto pese a tener entradas Varias personas no pudieron ingresar al estadio para el juego de vuelta entre la Liga y Cartaginés.