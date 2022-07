Geiner Segura: "No quiero que se diga Cartaguito, el equipo se llama Club Sport Cartaginés"

El técnico de Cartaginés, Geiner Segura, afirmó que desea que a su equipo se le deje de decir "Cartaguito".

Segura expresó ese deseo en la conferencia de prensa previo a la gran final del campeonato nacional ante Alajuelense este domingo a las 5 p. m. en el Fello Meza.

"Vamos a lucharlo, este es el paso que tenemos que dar. Si no tenemos que seguir con la visión de que este equipo tiene que estar en instancias finales. No quiero que se diga esta frase de Cartaguito, no se llama Cartaguito ni nada, el club se llama Club Sport Cartaginés", comentó Segura.