Geiner Segura: "Mi ilusión es ir paso a paso, clasificar y buscar el título"

Los fichajes del Club Sport Cartaginés tienen ilusionado al técnico Geiner Segura para intentar superar lo hecho en el torneo anterior.

En el Apertura 2021, los brumosos se quedaron en el camino sin clasificar a las semifinales. Segura, en su momento, describió la eliminación como un fracaso y espera que para el Clausura 2021 esta situación pueda cambiar.

“No es tanto cantidad pero hay calidad. Desde que llegue a Cartaginés mi ilusión es ir paso a paso, luchar por clasificar y buscar el título… El torneo pasado fue un fracaso para nosotros. Tenemos que ser competitivos”, dijo Segura en los 90 Minutos por la Vida.

El Cartaginés todavía espera que se pueda concretar la llegada de dos jugadores más, además de las incorporaciones de Marcel Hernández, Michael Barrantes, Paolo Jiménez y José Luis Quirós. Uno de ellos era Andrés Lezcano, sin embargo, el Comunicaciones anunció la renovación del delantero.

"Estoy con mucha ilusión, hambre y eso no me lo va a quitar nadie. Salí triste el torneo pasado porque no lo logramos, pero hay una nueva oportunidad", concluyó Segura.