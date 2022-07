Geiner Segura lo dice en serio: “La Liga es sumamente favorito”

Por Daniel Jiménez | 5 de julio de 2022, 13:15 PM

El técnico de Cartaginés, Geiner Segura, ha manejado un discurso durante los últimos tres partidos sobre el favoritismo de Alajuelense en la gran final.



Teletica.com le consultó a Segura si eso eran solo palabras que decía de la boca para afuera o si era algo que de verdad lo piensa.



“La Liga es favorito para todos, que no lo quieran decir es otra cosa. La Liga es favorito desde siempre por todo lo que tiene. Hemos venido haciendo un gran esfuerzo. Siempre hay análisis que hacemos tratamos de ver qué es lo mejor del equipo. La Liga es sumamente favorito. Nosotros venimos como hemos venido haciendo”, comentó Segura.



Además, pese a tener tres partidos de salir ileso ante los rojinegros, el estratega enfatizó que aún hay espacio para alguna sorpresa en el once estelar, este miércoles a las 8 p. m. en el Morera Soto.



“Estamos analizando, estamos encontrando cosas y aquí no se le cierra la puerta a nadie. Siempre se inicia de buena manera y hay aspectos que se puede mejorar para este partido”, añadió.



Geiner también tuvo un breve comentario sobre las declaraciones del volante rojinegro Celso Borges, quien afirmó que el Cartaginés aplica un “fútbol caótico”.

“Celso (Borges) tiene su opinión, ellos harán su análisis y si le parece que tenemos esa función como equipo, es una opinión de él”, respondió el timonel.

Por último, fiel a su estilo, el entrenador sentenció que respeta que los aficionados brumosos festejaran durante estos días, pues es algo que tienen 81 años de no hacer, pero que eso lo hacen los hinchas, pues ellos como club se deben encargar de tener mesura.

Incluso, asegura fue enfático: “Yo creo que estamos a las puertas pero no tenemos nada. Tenemos que trabajar un partido muy difícil. Ahorita lo más importante es que nos concentramos en el juego como tal. Esperemos a ver que nos tiene Dios preparado”.