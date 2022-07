Geiner Segura: "Llegamos con desventaja comparado al rival"

Por José Fernando Araya | 17 de julio de 2022, 12:57 PM

El técnico del Cartaginés, Geiner Segura, se mostró algo molesto tras la disputa de la Supercopa ante el Herediano, que perdieron 0-2 este sábado por la noche.

Para el técnico brumoso, su equipo llegó con desventaja debido al corto tiempo que tuvieron entre el cierre del Clausura 2022 y la Supercopa.

''No queríamos jugar hoy (sábado), no era sano para el equipo, no se tuvo descanso, para darle más importancia a este torneo tendría que ser más equilibrado, llegamos con desventaja comparada al rival, no hubo Fair Play'', mencionó Segura.

Por si fuera poco, los brumosos no pudieron llevar a varios de sus jugadores jóvenes, pues no estaban debidamente inscritos en la documentación FIFA.

''A última hora nos comunicaron que jugadores de alto rendimiento no podían participar por temas de inscripción, por eso tuvimos solo cuatro suplentes'', indicó.

Finalmente, el técnico del Cartaginés habló sobre las posibles nuevas incorporaciones que tendrán para el arranque del torneo esta semana.

''Vamos a tener refuerzos, en eso estamos trabajando, analizando alternativas'', concluyó.