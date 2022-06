Geiner Segura: "Hemos llegado acá y no nos vamos a sentir menos"

El técnico de Cartaginés, Geiner Segura, consideró que su equipo está en igualdad de condiciones que Alajuelense, previo al primer enfrentamiento del final de fase, este domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza.

Aunque Geiner reconoce que la Liga puede levantar el título en dos juegos, el estratega desea obligar a una gran final para definir el campeón.

"Yo creo que las posibilidades están para los dos, hemos llegado acá y este equipo también se ha hecho muy fuerte. Esto es fútbol, tenemos las mismas posibilidades que tiene la Liga, ellos pueden solucionarlo en estos dos juegos, pero nosotros queremos llevar la serie a cuatro. Si quiere meter a algún favorito, no me cabe la menor duda que por muchas cosas algunos pondrán a Alajuelense, pero nosotros hemos llegado acá y no nos vamos a sentir menos, tenemos las mismas posibilidades", comentó Segura.